Abi geschafft! Oehmichen kann bei Dynamo jetzt richtig angreifen

Dresden - Schule adé, Trainingslager olé! Am Mittwoch gab es für Dynamo-Juwel Jonas Oehmichen (19) die Zeugnisse, die Schulzeit ist vorüber. Am Freitag geht es für ihn mit seinem Team ins Trainingslager an den Walchsee in Tirol. Der 19-Jährige hofft dabei auf mehr Glück als vor einem Jahr in Bad Häring.