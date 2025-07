Amoako will bei Dynamo den Ton angeben: Deshalb entschied er sich für Dresden

Kofi Amoako (20) will nicht nur auf dem Platz, sondern auch am Klavier den Ton angeben. © Picture Point / Gabor Krieg

"Lieder aus Ghana höre ich, genauso wie viele gefühlvolle deutsche Lieder. Ich will in Dresden Klavier lernen und in einen Anfängerkurs einsteigen", gibt Amoako in der ersten Medienrunde in Dynamos Sommertrainingslager in Oberösterreich zu und erklärt warum: "Wenn ich einschlafe, höre ich viel Musik, ruhige Sounds mit viel Klavier. Das will ich auch können, um mich darin hineinzuversetzen."

Dass er überhaupt in Dresden gelandet ist, das ist nicht selbstverständlich. Denn als das Angebot der SGD kam, war der 20-Jährige zunächst einmal etwas skeptisch.

"Man hört nicht immer Gutes aus dem Osten. Viele Menschen wählen die AfD, ich bin dunkelhäutig und meine Freundin kommt aus Hamburg", gibt Amoako zu.

Aber: "Dann haben die Verantwortlichen mich und meine Freundin eingeladen. Das hat mich komplett überzeugt. Auch Jannik Müller, der selbst lange hier gespielt hat, meinte zu mir: Wenn du alles gut machst, wirst du richtig gefeiert. Da war klar, dass ich das will!"