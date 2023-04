Was für ein Spiel! Ahmet Arslan schießt Dynamo zurück ins Aufstiegsrennen

Osnabrück - Lila-Weiß liegt Dynamo Dresden! Zwei Siege gegen Aue, nun der zweite gegen Osnabrück. Vor 15.741 Zuschauern an der ausverkauften Bremer Brücke gewann Dresden in einem herausragenden Spitzenspiel in der 3. Liga beim VfL Osnabrück mit 1:0 (0:0).