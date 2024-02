"Ahmo" und andere Dynamo-Rückkehrer: Nicht jede Aktion war von Erfolg gekrönt!

Dresden - "Ahmo"! Amen! Was soll jetzt noch schiefgehen? Das ist der Satz, der in den letzten Stunden am häufigsten im Dynamoland gefallen sein dürfte. Dynamo Dresden hat den verlorenen Sohn aus Magdeburg zurückgeholt - wenn auch vorerst nur bis zum Saisonende. Doch die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, nicht jede Rückholaktion war von Erfolg gekrönt.