Dynamo leiht Arslan aus, besitzt aber keine Kaufoption!

Dresden - Wer am Mittwochnachmittag um 15 Uhr zum öffentlichen Training bei Dynamo Dresden kommt, wird einen Mann sehen, der seine blau-weißen Sachen des 1. FC Magdeburg an der Elbe ausgezogen und 230 Kilometer weiter südöstlich wieder die schwarz-gelbe Kluft angezogen hat. Ahmet Arslan (29) ist zurück!

Ahmet Arslan (29, r.) bei seiner Unterschrift mit Sportchef Ralf Becker (53, l.) © SG Dynamo Dresden

Die SGD leiht den offensiven Mittelfeldspieler für den Rest der Rückrunde vom Klub der 2. Bundesliga aus. Bitter: Eine Kaufoption gibt es nicht.

"Die Vorfreude, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ist groß. Es macht mich glücklich, dass mir erneut das Vertrauen entgegengebracht wird und wir gemeinsam dieses für den Verein wichtige Ziel angehen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft weiterhin erfolgreich spielt und wir den gesamten Verein mit seinen unglaublichen Fans am Ende der Saison stolz machen", sagte der 29-Jährige zu seiner Rückkehr.

Auflaufen wird er künftig mit der Rückennummer fünf. "Wir sind glücklich, dass sich die Option ergeben hat, Ahmet noch einmal für uns zu begeistern. Er kennt die Gegebenheiten hier in Dresden, war letzte Saison Torschützenkönig in der 3. Liga und kann ein wichtiger Baustein unseres Teams in dieser entscheidenden zweiten Saisonhälfte sein. Wir wissen um seine Qualität aus der Vorsaison und freuen uns, dass er diese wieder für Dynamo unter Beweis stellen kann", so Sportchef Ralf Becker (53).

Zuvor haben sich beide Vereine über die letzten Modalitäten geeinigt. Arslan hat am Vormittag den Medizincheck erfolgreich absolviert, trainiert ab 15 Uhr erstmals mit seinen neuen und alten Kollegen gemeinsam und bereitet sich so auf das wichtige Auswärtsspiel am Sonntag in Ingolstadt vor.