Sapina darf sich jetzt bedienen lassen: Darum zockten die SGD-Profis bei den Testspielen

Windischgarsten - Seinen 30. Geburtstag hat Vinko Sapina im Bus auf den Weg nach Windischgarsten gefeiert. "Das war ein Traum für mich, genau da zu fahren", frotzelt er. Abends im Hotel gab es ein kleines Ständchen. Sein "Geschenk" hat er sich bei den Testspielen am Freitag in Weida (7:0) und am Samstag in Kamenz (14:0) selbst erspielt.

Team Sapina - zum Beispiel mit Jonas Oehmichen (21), Aljaz Casar (24), Christoph Daferner (27) und Lukas Boeder (28) in der Mannschaft - schoss elf Tore. Das Team um Tony Menzel (20), Dominik Kother (25) und Lars Bünning (27) traf insgesamt zehnmal. Also ein knappes 11:10 für Sapina.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) hatte an beiden Tagen zwei Mannschaften ins Rennen geschickt, diese vom Personal her so gelassen. Grund: Welche Truppe insgesamt mehr Tore schießt, der hat nach der Rückkehr aus dem Camp keinen Frühstücksdienst.

Hier im Camp muss sich aber niemand aus dem kickenden Volk um irgendetwas kümmern, weder vor noch nach dem Training, beim Essen natürlich auch nicht.

"Ich habe mir im Vorfeld die Broschüre des Hotels durchgelesen. Die österreichische Nationalmannschaft ist öfter hier. Wir haben top Bedingungen. Da hat man schon Bock drauf", sagt der Sechser.

Er ergänzt: "So ein Camp ist überragend. Wir sind zwar auch sonst jeden Tag zusammen, hier aber 24/7. Man kann so an vielen inhaltlichen Dingen arbeiten, lernt die Neuen kennen, einige Nachwuchsspieler sind mit. So ein Trainingslager ist schon etwas Cooles. Das wird man sicher nach der Karriere vermissen", so Sapina.

Mal schauen, ob der nun 30-Jährige am Sonntag auch noch so denkt, wenn er zig Trainingseinheiten und das Testspiel gegen Ried am Samstag in den Beinen hat. Zumindest kann er sich ja auf das Frühstück ab Montag freuen.