Anstoßzeiten in der 3. Liga: Keine Montagsspiele mehr, aber ein neues Problem?

Dresden/Aue - Wird sich nur noch ein sächsisches Team mit den neuen Anstoßzeiten der 3. Liga befassen müssen? Dynamo Dresden will hoch, der FSV Zwickau ist abgestiegen. Nur der FC Erzgebirge Aue ist in der kommenden Saison 2023/24 sicherer Drittligist. Es wird sich einiges ändern.

"Bisher haben wir das an einem Montagabend auch nicht so schlecht gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe."

Dass es mindestens einmal aufgrund des Austragungstages ein historisches Spiel sein wird, interessiert den Innenverteidiger aber nicht: "Ob wir am letzten Montagabend-Spiel gegen Meppen spielen, ist mir relativ egal. Ich denke nur daran, dass ich dieses Spiel gewinnen will."

Dynamo zieht den Schlussstrich, bestreitet am Montag in Meppen das vorerst letzte Montagsspiel der Drittliga-Geschichte .

Obwohl der TV-Vertrag für die 3. Liga noch bis 2025 gültig ist, fällt das Montagsspiel in der kommenden Saison weg. Neu werden die Anstoßzeiten am Sonntag sein. © IMAGO/Noah Wedel

Hat er! In zwei Spielen gab es zwei Siege: Am 30. Januar hieß es 2:1 bei 1860 München und am 20. März gab's einen 3:2-Sieg beim FC Ingolstadt. In Meppen soll es dann den Montags-Hattrick geben.

Denn die 2. Bundesliga ist das Ziel. In Liga drei soll es bezüglich der Anstoßzeiten aber nicht viel besser werden.



Bisher steht fest, dass es künftig freitags eins, samstags sechs und sonntags drei Spiele geben wird. Der Auftakt des Spieltages wird immer 19 Uhr angepfiffen, fünf Partien am Samstag beginnen 14 Uhr.

Das Topspiel des Tages soll später angepfiffen werden. Die genaue Uhrzeit wurde aber noch nicht veröffentlicht. Da in der 1. Bundesliga eine Partie 18.30 Uhr und in der 2. Liga 20.30 Uhr startet, könnte die 3. Liga 16.30 Uhr losgehen.

Jetzt kommt es aber: Für Sonntag wird es drei verschiedene Anstoßzeiten geben - 13.30 Uhr, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr - das als Ersatz für Montag. Damit haben die Verantwortlichen das Problem nur von Montag- auf Sonntagabend geschoben. Das ist weiterhin fanunfreundlich. Ob nun Sonntag- oder Montagabend zurückreisen, dürfte egal sein.

Als Spieler empfindet Lewald Abendspiele es grundsätzlich "als etwas Besonderes, man freut sich einfach auf das Flutlicht-Feeling". Zum Glück gibt es das auch eine Liga höher!