Aufstieg nur noch rechnerisch möglich: Dynamo verliert auch gegen Verl!

Hängende Köpfe bei Dynamo Dresden: Schon wieder mussten die Schwarz-Gelben eine Niederlage vor eigenem Publikum einstecken. © Lutz Hentschel

Zwar verlor Konkurrent Regensburg zeitgleich in Freiburg, der Rückstand beträgt aber zwei Spiele vor Schluss sechs Punkte. Gewinnt Preußen Münster am morgigen Sonntag gegen Saarbrücken, ist auch die Relegation so gut wie futsch.

Der Mut in den 90 Minuten zuvor war da, das Können oder vielleicht auch das Glück aber fehlte den Schwarz-Gelben. Die Offensiv-Abteilung um Stefan Kutschke, Robin Meißner oder Tom Zimmerschied konnte sich gegen die frei aufspielenden Gäste nur selten so richtig in Szene setzen.



Ein Kopfball von Zimmerschied (12.) auf Flanke von Jonathan Meier, der den gelbgesperrten Kyu-Hyun Park ersetzte, und nach Verlängerung von Kutschke hätte für den notwendigen Rückenwind sorgen können. Doch der Ball landete nur am rechten Außenpfosten.

Es passierte dagegen, was so oft in den vergangenen Wochen und Monaten passierte. Die Gäste eroberten auf Höhe der Mittellinie den Ball, konterten mit einem mustergültigen Spielzug über Dynamos offene rechte Seite, in der Mitte durfte Lars Lokotsch (21.) völlig freistehend die Flanke von Yari Otto einköpfen.