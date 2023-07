Aufstiegsaspirant der 2. Bundesliga kann SGD nicht stoppen: Starker Sieg im Härtetest

Walchsee - Müde Beine, höherklassiger Gegner? Dynamo Dresden ist in seiner Vorbereitung anscheinend nicht zu stoppen. Im vierten Testspiel gab's den vierten Sieg - 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten SC Paderborn .

Dennis Borkowski (21, v.r.) feiert sein Tor zum 1:0 zusammen mit seinen Teamkollegen. © Max Patzig

"Die Art und Weise hat mir gefallen, das war ein starker Gegner. Wir haben es über beide langen Halbzeiten gut gemacht", freute sich Coach Markus Anfang.

400 Zuschauer auf dem Sportplatz des SV Walchsee 1972 sahen ein echtes Kräftemessen - im gleich doppelten Sinn.

Denn da empfing der Aufstiegsaspirant aus der 3. Liga einen der Aufstiegsaspiranten eine Etage höher. Außerdem ging es auch - trotz schwerer Beine - über gleich zweimal 60 Minuten.



Während der SCP noch nicht mit dem Besten, was der Kader hergibt, startete, könnte Dynamos Startformation auch in drei Wochen gegen Arminia Bielefeld so aussehen. Im Tor dann auch mit Kevin Broll, der als Einziger durchspielte.