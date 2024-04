Erstmals seit drei Wochen: Dynamo lässt wieder Fans zum Training zu!

Dresden - Nach drei Wochen ist es endlich wieder so weit: Dynamo Dresden lässt wieder Fans zum Training zu.

Dynamo Dresden öffnet die Walter-Fritzsch-Akademie wieder für Zuschauer. © Lutz Hentschel

Schon am morgigen Dienstag um 15 Uhr findet wieder ein öffentliches Training in der Walter-Fritzsch-Akademie statt, teilte der Drittligist am heutigen Montag mit.

Dazu seien alle Anhängerinnen und Anhänger des Klubs herzlich eingeladen.

In den letzten drei Wochen hatte Dynamo unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert, nachdem Kapitän Stefan Kutschke (35) heftige Drohbriefe bis hin zu Morddrohungen erhalten hatte.

Vergangenen Montag hatte der Klub aber bereits angedeutet, dass man bald wieder zum "altbewährten Rhythmus" zurückkehren werde.