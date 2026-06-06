Bis 600.000 Euro mehr an TV-Geld: Dynamo Dresden klettert im Ranking

Dresden - Rein wirtschaftlich wäre es für Dynamo Dresden besser gewesen, mit Rot-Weiss Essen hätte ein dritter Drittligist den Weg in die 2. Bundesliga gefunden. Doch die Jungs von der Hafenstraße verloren in der Relegation gegen Greuther Fürth. Daher macht die SG in der TV-Tabelle einen Sprung von Rang 18 auf 16, lässt nur die Aufsteiger Cottbus und Osnabrück hinter sich.

Im TV-Ranking ging es für Dynamo zwei Plätz nach oben auf Rang 16. © imago/Dennis Hetzschold

Der Sockelbetrag für jeden Zweitligisten liegt bei 7,024 Millionen Euro. Mitentscheidend, wie hoch die Summe am Ende ausfällt, ist unter anderem die Dauer der Zweitligazugehörigkeit. Da greift in jedem Jahr eine Fünfjahres-Wertung.

In der steht Dresden bei zwei Jahren 2. Liga (2021/2022 und 2025/26) und drei Jahren 3. Liga. Nur Cottbus und Osnabrück haben weniger, alle anderen mehr.

"Zumindest konnten wir zwei Vereine im Gegensatz zum Vorjahr überholen", sagt Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39). "Das macht ein Plus von 500.000 bis 600.000 Euro aus. Ganz genau haben wir die Summe noch nicht erfahren von der DFL."

Weiterhin kommt hinzu, wie die Platzierungen ausgefallen sind. Wer stets weiter oben einkommt, erhält mehr Geld als ständige Kellerkinder. "So gut Platz 11 am Ende für uns auch war, hier haben wir noch keinen Sprung machen können", so Zimmermann.