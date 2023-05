Bittere Dynamo-Tränen und Wut: "Jetzt kannst du nur noch hoffen"

Dresden - Leere Mienen, bittere Tränen und jede Menge Wut. Der Blick in die Gesichter der Dynamos verriet schnell, wie es ihnen ging. Auch zwei Tage nach der Niederlage in Meppen wird diese noch wehtun. Zu den mentalen gesellen sich auch noch physische Schmerzen.

Ob der 23-Jährige bis Samstag fit wird, ist noch völlig offen. Dabei ist er so wichtig, wie auch das Spiel am Montagabend gezeigt hat.

Auch wenn Will selbst nur etwas mehr als eine halbe Stunde auf dem Platz stand und hilflos von draußen mit ansehen musste, wie seine Kollegen das Spiel und somit den so sicheren Aufstieg aus der Hand gaben, war für ihn das Erlebte "noch nicht wirklich realisierbar und extrem bitter. Wir haben eine überragende Rückrunde gespielt, wohl keiner hätte mehr damit gerechnet, dass wir es noch in der eigenen Hand haben. Jetzt fährst du nach Hause und kannst nur noch hoffen."

"In Verbindung mit dem Spiel fühlt es sich noch einen Tick beschissener an. Ich habe einen Schlag aufs Knie bekommen, es ist ein bisschen eingeblutet und tut extrem weh", erklärte der Mittelfeldspieler mit ruhiger Stimme.

Wie bei Paul Will (23), der in der 33. Minute verletzt den Platz verlassen musste.

Enttäuschung herrschte bei Paul Will schon bei seiner Auswechslung in der 33. Minute. © Picture Point / Sven Sonntag

Trotz seiner jungen Jahre ist Will der absolute Chef im Mittelfeld, auf den sich seine Nebenleute verlassen können. Fehlt er, entstehen Lücken, die nicht immer wieder zu stopfen sind.

"Wenn du nicht mehr eingreifen kannst, ist es immer schlimmer", gab Will, angesprochen auf die zweite Halbzeit, zu. "Wir hatten weniger Ballkontrolle, keine Ballbesitzphasen mehr und uns an deren Spiel angepasst. Wir haben dann auch lange Bälle gespielt, Unruhe reingebracht und so machst du den Gegner stark."

Coach Markus Anfang (48) wollte den Abfall aber nicht an der Auswechslung des Mittelfeld-Chefs festmachen: "Als Paul rausgegangen ist, haben wir das Spiel trotzdem kontrolliert und hatten viele Chancen. Aus diesen musst du einfach Tore machen, aber wir haben Meppen am Leben gehalten."

Anfang weiter: "Es lag nicht an dem einen Spieler, der ausgewechselt worden ist. In der Summe war es viel zu viel, was wir kompensieren mussten."