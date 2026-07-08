Blick auf den Dynamo-Spielplan: Das beschäftigt Chefcoach Stamm!

Dresden - Die ersten beiden Wochen in der Vorbereitung sind schon fast wieder vorbei. In einem Monat steht das erste Punktspiel in Nürnberg an. So langsam wird Dynamo Dresden das Pensum steigern, auch was die Testspielgegner betrifft. Auf den Club schaut Trainer Thomas Stamm (43) dabei aber nicht.

Coach Thomas Stamm (43) blickt in der Vorbereitung lieber nicht zu weit. © Lutz Hentschel

Am Samstag in Großenhain gegen Hessen Kassel (Regionalliga), im Camp in Windischgarsten gegen den Grazer AK (1. Liga Österreich), wobei der GAK zwei separate Spiele meldet, eins am 18. Juli um 14 Uhr und eins um 16 Uhr.

Nach der Rückkehr daheim gegen Cottbus (2. Bundesliga) und die Generalprobe gegen Union Berlin (1. Bundesliga). Das steht für Stamm im Vordergrund, nicht der Auftakt gegen Nürnberg.

"Ich bin nie so ein Riesenfan von, passt der Spielplan oder passt er nicht. Wir spielen das letzte Spiel des Jahres nicht zu Hause, das letzte der Rückrunde auch nicht. Das sind dann eher so Themen, die mich beschäftigen", so der 43-Jährige: "Oder wenn du eine englische Woche hast mit zwei Auswärtsspielen - sollten wir in die zweite Runde kommen im DFB-Pokal. Das sind eher so Themen. Ich beschäftige mich aktuell noch nicht mit Nürnberg, eher schon unser Videoanalyst. Für mich ist es noch nicht ganz so wichtig."

So manch Trainer macht das anders. Der schaut nur noch auf den Auftaktgegner, legt den Fokus frühzeitig genau da drauf.