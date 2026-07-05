28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger

Neustadt/Spree - 28 Tore in 21 Stunden. Dem 14:0 am Freitagabend bei Budissa Bautzen folgte am Samstag ein 14:0 auch beim LSV Neustadt/Spree. Dynamo Dresden hat sich eingeschossen. Zudem gibt es einen Sieger: Team Niklas Hauptmann. Die Jungs, die mit ihm aufliefen, haben den internen Wettstreit gewonnen, sind eine Woche von jeglichen Team-Aufgaben befreit.

Das Team um Niklas Hauptmann (30) entschied nicht nur die Testspiele, sondern auch den internen Wettbewerb für sich. © Dennis Hetzschold

Trainer Thomas Stamm hatte zwei feste Mannschaften für die beiden Testspiele gebildet. Team Hauptmann und Co. liefen am Freitag in der ersten Hälfte auf, Team Jonas Sterner in der zweiten. In Neustadt wurde getauscht, Sterner in Halbzeit eins, "Haupe" in Halbzeit zwei.

Am Ende ging es darum, welche Gruppe die meisten Tore geschossen hat. Nach Bautzen führten die Jungs um Sterner mit 8:6.

"Es geht um den Küchen- und Materialdienst mit allem Drum und Dran. Die, die mehr Tore schießen, können feiern, die mit den wenigeren müssen arbeiten", erklärte Keeper Elias Bethke nach dem Bautzen-Spiel den kleinen Wettkampf.

Das hatte zur Folge, dass in den Testspielen richtig Zug drin war, sah auch Trainer Thomas Stamm so.

"Die Jungs haben wie immer in den ersten zwei Spielen, wenn wir solche regionalen Spiele haben, so einen kleinen Wettkampf untereinander. Das hat man auch gespürt, dass da eine gute Energie da ist. Und so muss es sein, dass, wenn es um was geht, die Jungs Gas geben. Das war gut."