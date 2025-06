Casar mit dem Premieren-Tor der Saison: Dynamo feiert Kantersieg zum Testspiel-Auftakt

Klar, dass Dynamo von Beginn an das Geschehen an sich riss. 13 Minuten dauerte es, bis das auch auf der Anzeigetafel zu sehen war. Casar nahm ein Zuspiel von Jonas Oehmichen mit und traf aus zwölf Metern.

Schon am Samstag geht es mit dem Testspielreigen weiter. Dann ist Dresden um 14 Uhr im eigenen Dynamoland gefordert. In Kamenz geht es gegen eine Auswahl der umliegenden Vereine, gegen die "Kamenzer Jungs." Verschnaufen werden die Profis auch danach nicht.

Am Sonntagmittag starten die Profis in Richtung Windischgarsten ins Camp. In Österreich bleibt Dynamo bis zum 6. Juli. Das einzige Testspiel dort bestreiten die Schwarz-Gelben am 5. Juli, um 16 Uhr heißt der Gegner SV Ried, Aufsteiger in die 1. Bundesliga in der Alpenrepublik.