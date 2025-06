Er spielte schon international! Dynamo Dresden holt Erstliga-Profi aus der Schweiz

Alles in Kürze

Das Arbeitspapier ist unterzeichnet, die Tinte trocken: Konrad Faber (27) wechselt auf Leihbasis nach Dresden. © SG Dynamo Dresden e.V.

Wie der Zweitliga-Aufsteiger am heutigen Donnerstagnachmittag bekannt gab, verlässt Konrad Faber (27) den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen 1879 und schließt sich zunächst auf Leihbasis dem Team von Chefcoach Thomas Stamm (42) an.

Damit rüstet die SGD aber nicht nur weiter auf für die kommenden 34 Spieltage in der 2. Bundesliga, reagiert man zugleich auch auf den Abgang eines Leistungsträgers.

"Nach dem Leih-Ende von Jonas Sterner haben wir auf der rechten Abwehrseite eine vakante Position gehabt, die wir schnellstmöglich mit einem ähnlichen Spielertyp besetzen wollten", erklärt Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49).

Auf der Suche nach einer Verstärkung im Defensivbereich wurde der 49-Jährige dann in der Super League fündig: "Konrad bringt als Rechtsverteidiger eine hohes Laufpensum mit sich. Seine Spielweise ist offensiv wie defensiv von hohem Tempo geprägt, was unserem Spiel sehr gut tun kann", preist Brendel den Neuzugang als vielversprechende Defensiv-Verstärkung an.

Auf ein Jahr sei die Leihe dabei limitiert, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Offiziell bestätigt ist dies seitens des Klubs jedoch nicht. Zum Ende der Saison werde der 27-jährige Rechtsaußen demzufolge dann zurück zum Traditionsverein südlich des Bodensees kommen. Doch bis es so weit ist, wird sich der gebürtige Badener erst einmal im Auftrag eines bekannten Gesichts das Dynamo-Trikot überstreifen.

Stamm und Faber, dessen Vertrag in der Schweiz noch bis 2027 läuft, verbindet nämlich eine gemeinsame Zeit im Nachwuchs des SC Freiburg - wenn auch keine direkte. So hatte Stamm damals die U19-Mannschaft des Bundesligisten trainiert, Faber hingegen war zeitgleich für die Zweitverwertung aktiv.