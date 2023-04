Zwei Dynamos fehlen zum Start der neuen Trainingswoche: Einsatz gegen Freiburg in Gefahr?

Dresden - Nach einem Tag frei sind die Spieler von Dynamo Dresden am Dienstagnachmittag in die neue Trainingswoche gestartet und bereiten sich auf das schwere Auswärtsspiel am Sonnabend in Freiburg vor. Zwei fehlten - einer nicht ganz überraschend. Neben Christian Conteh (23) war auch Michael Akoto (25) nicht dabei.