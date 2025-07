Dynamo im Trainingslager: Gewitterwarnung am freien Nachmittag!

Dynamo Dresden im Trainingslager: Ausgerechnet wenn der freie Nachmittag für die SGD-Profis ansteht, kündigt sich ein kleines Unwetter an.

Von Jens Maßlich

Windischgarsten (Österreich) - Die Sommervorbereitung ist in vollem Gang! Mit zwei Testspiel-Siegen und insgesamt 21 Toren im Gepäck geht es für Dynamo Dresden ins Trainingslager im österreichischen Windischgarsten.

Eine Woche lang werden die SGD-Profis hier schwitzen und auf wie neben dem Platz als Team für die bevorstehende Zweitliga-Saison zusammenwachsen. Am Samstag, dem 5. Juli, steht dann der erste echte Härtetest des Sommers an: Dynamo testet gegen den österreichischen Bundesligisten SV Oberbank Ried, bevor es am 6. Juli zurück nach Dresden geht. TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

16.24 Uhr: Gewitterwarnung in Windischgarsten!

Ausgerechnet wenn der freie Nachmittag für die Dynamo-Profis ansteht, kündigt sich ein kleines Unwetter an. Der Himmel über den Kalk-Alpen hier in Oberösterreich hat sich schon länger zugezogen, für 17 Uhr ist ein Gewitter mit Schauern vorhergesagt. Bleibt zu hoffen, dass sich die Golf-Runde um die bekannten Namen bis dahin bereits über den Platz gespielt hat.

Dunkle Wolken ziehen sich am Himmel zusammen. © Jens Maßlich

15.37 Uhr: Eindrücke aus dem Dynamo-Trainingslager im TAG24-Video

Hitze-Schwitze und hartes Training: Seit Tagen bereitet sich Dynamo Dresden im österreichischen Windischgarsten auf die bevorstehende Zweitliga-Saison vor. Auch wir sind mit dabei - und haben Impressionen aus dem Trainingslager der Schwarz-Gelben eingefangen.

12.20 Uhr: Torschuss-Training, Fußball-Tennis und Fünf-gegen-Zwei

Das war’s für heute. Torschuss-Training war in den 100 Minuten auf dem Trainingsplatz angesagt. Da klappte bei den Dynamos noch nicht ganz so viel … Danach ging die einzige Einheit des Tages für Thomas Stamm und seine Mannen in 20 Minuten mit Fußball-Tennis und Fünf-gegen-Zwei zu Ende.

Am Tag fünf stand eine eher entspanntere Einheit auf dem Programm. © Jens Maßlich

Die Dynamo-Kicker messen sich im Fußball-Tennis. © Jens Maßlich

3. Juli, 10.30 Uhr: Alexander Zickler begutachtet das Training und seinen Adoptiv-Sohn

Tag 5 in Dynamos Sommercamp ist gestartet. Es läuft die einzige Einheit des Tages. Neben den zahlreichen Fans hat sich auch Alexander Zickler (51) auf der Tribüne vom Sportfeld Windischgarsten eingefunden. Sein Adoptiv-Sohn Jakob (19) ist einer der 27 Spieler, die wieder auf dem Feld schwitzen dürfen.

Ex-Bundesliga-Star Alexander Zickler (51, mit Sonnenbrille) schaut sich das Treiben ganz entspannt von der Tribüne aus an. © Jens Maßlich

17.15 Uhr: Das Training ist vorbei

Schluss für heute! Ganz so schweißtreibend wie am Morgen ging es für die Dynamos am Nachmittag nicht zu. Die Standardsituationen sind mehr oder weniger erfolgreich trainiert, jetzt heißt es unter die Dusche und dann Feierabend. Es wird nicht die letzte Einheit dieser Art gewesen sein.

Es ist geschafft! Die Dynamos haben die letzte Einheit des heutigen Mittwochs absolviert. © Jens Maßlich

2. Juli, 16.10 Uhr: Dynamo-Spieler pauken Standards in der Hitze

Nach etwas Ruhe und Erholung ist die Nachmittags-Einheit in vollem Gange. Standard-Training steht bei immer noch sehr heißen Temperaturen an. Immerhin gibt's inzwischen kleinere Wolken am Himmel, die die Sonne für ein paar wenige Minuten verstecken. Das macht die Konzentration vielleicht ein Stück leichter. Denn Standardsituation waren vergangene Saison noch ein großes Manko.

Auch in Österreich ist Europas Hitzewelle angekommen. Immerhin gab es am Mittwoch mal ein paar kleinere Wolken. © Jens Maßlich

2. Juli, 13.30 Uhr: Niklas Hauptmann und Heiko Scholz stehen Rede und Antwort

Mittagszeit ist in Dynamos Sommertrainingslager auch immer Medienzeit. Niklas Hauptmann, der aktuell nach seiner Operation noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann, und Co-Trainer Heiko Scholz waren dieses Mal zu Gast. Beide standen den anwesenden Journalisten Rede und Antwort. Es ging unter anderem um "Haupes" Blinddarm-Operation und "Scholles" Erfahrungen im abgebrochenen Europapokal-Spiel 1991 gegen Roter Stern Belgrad. Die Serben residieren im selben Hotel wie die SGD. Sogar ein Testspiel hatte Belgrad angefragt, das hätte aber jede Menge Begleitumstände - wie den Umzug in ein größeres Stadion und Polizeiaufgebot - mit sich gebracht. Daher geht's für die SGD am Samstag gegen Ried.

Niklas Hauptmann (3.v.l.) sprach am Mittwoch über seine Blinddarm-OP. © Picture Point / Gabor Krieg

Heiko Scholz (M.) spielte früher im Europapokal mit Dynamo gegen Roter Stern Belgrad. © Picture Point / Gabor Krieg

2. Juli, 11.55 Uhr: Erste Trainingseinheit ist vorbei

Das sah schon anstrengend aus! Die erste Einheit des Tages ist vorbei. 115 Minuten schwitzten die Dynamos in der Sonne. Pressing und schnelle Abschlüsse waren gefordert. Zum Ende hin gab's noch Steigerungsläufe um das gesamte Feld. Am Nachmittag geht es erneut auf den Platz.

Die erste Einheit ist geschafft! © Jens Maßlich

Zum Schluss gab es für die Spieler noch Steigerungsläufe um das gesamte Feld. © Jens Maßlich

2. Juli, 11 Uhr: Insekten sorgen für Feuerwehr-Einsatz

Erst am Samstag steht Dynamos erstes und einziges Testspiel im Sommertrainingslager an. Schon jetzt müssen für die Partie gegen Ried aber scheinbar dringende Vorbereitungen getroffen werden. Denn an der Anzeigetafel des Sportplatzes in Windischgarsten hat sich ein Bienen- oder Wespenvolk einquartiert. Weil die Anlage am Samstag aber jede Menge Tore aufzeigen soll, müssen die ungebetenen Gäste raus. Die örtliche Feuerwehr nahm sich dem Auszug an. An der Anzeigentafel sollte es also schon mal nicht liegen.

Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich um die ungebetenen Gäste. © Jens Maßlich

2. Juli, 10.02 Uhr: Guten Morgen aus dem Trainingslager

Guten Morgen aus Windischgarsten. Die Sonne über Österreich gibt bereits wieder ihr Bestes. Heute soll der heißeste Tag der Woche werden, und die Dynamos schwitzen gleich zweimal auf dem Trainingsplatz. Die erste Einheit des Tages läuft seit wenigen Minuten. 27 Mann sind wieder mit dabei. Nur Niklas Hauptmann fehlt. Er hatte schon zuvor ein paar leichte Laufrunden gedreht.

Die Dynamos schwitzen während der ersten Trainingseinheit des Tages. © Jens Maßlich

1. Juli, 18.45 Uhr: Kofi Amoako stellt sich den Medien

In der Pause zwischen den beiden Einheiten des Tages hat sich Neuzugang Kofi Amoako (20) den Medien gestellt. Was er zu erzählen hatte, lest Ihr im TAG24-Artikel: "Amoako will bei Dynamo den Ton angeben: Deshalb entschied er sich für Dresden".

Kofi Amoako (20) sprach im Dynamo-Camp unter anderem über seine Leidenschaft für die Musik. © Picture Point / Gabor Krieg

1. Juli, 17.30 Uhr: Schweißtreibendes Training ist zu Ende

Das war es dann auch mit der ersten und einzigen Einheit des Tages auf dem Platz. 100 schweißtreibende Minuten ließ Dynamo-Coach Thomas Stamm verschiedene Spielformen trainieren. Dabei schrubbten die Schwarz-Gelben auch jede Menge Kilometer. Um 16.40 Uhr ging es in den Feierabend, die Abkühlung haben sich Tony Menzel & Co. redlich verdient.

Thomas Stamm schonte seine Männer auch bei schweißtreibenden Temperaturen nicht. © Picture Point / Gabor Krieg

Zum ersten Mal ging es im Trainingslager auch an den Ball. © Picture Point / Gabor Krieg

Nach dem Training ging es erst einmal in die Eistonne - auch Trainer Thomas Stamm kühlte sich ab. © Bildmontage: PICTURE POINT / Gabor Krieg (2)

1. Juli, 15.10 Uhr: Es geht endlich auf den Platz

Es geht das erste Mal auf den Platz. Zwar nicht auf den Hauptplatz hier am Sportfeld Windischgarsten, aber direkt daneben. Der Rasen soll noch geschont werden, schließlich stehen hier noch mehrere Testspiele an, eins mit Dynamo-Beteiligung am Samstag. 27 Mann hat Coach Thomas Stamm zur Verfügung, drei davon Torhüter. Jetzt heißt es ordentlich schwitzen. Einzig Niklas Hauptmann ist nicht mit auf dem Platz.

Nach fast zwei Tagen im Camp betreten die Dynamo-Spieler zum ersten Mal den Rasen. © Jens Maßlich

1. Juli, 12.04 Uhr: Dynamo-Testspiel gegen SV Oberbank Ried findet statt

Im Winter wurde die Partie gegen Rot-Weiss Essen laut Google abgesagt, dieses mal soll laut der Suchmaschine das Spiel gegen den SV Oberbank Ried angeblich doch nicht stattfinden. Auch beim Kicker wird das Spiel als "annulliert" kommuniziert. Stimmt aber nicht! Das Spiel findet statt, die SGD kann sich das Problem auch nicht erklären. Man vermutet aber, dass es mit der ungewöhnlichen Spieldauer von 2x60 Minuten zusammenhängt. Aber: Im Ort kursieren auch verschiedene Anstoßzeiten. Auf einem Werbeschild vor dem Hotel lautet die Anstoßzeit 16 Uhr, auf dem Trainingsgelände sagt ein Aushang 18 Uhr. Die richtige Anstoßzeit ist aber 16 Uhr.

Dynamos Testspiel gegen den SV Guntamatic Ried am kommenden Samstag wird nicht abgesagt. © Jens Maßlich

1. Juli, 11.07 Uhr: Dynamos trainieren im Fitnessstudio

Tag drei im Dynamo-Camp, aber auf den Platz ging es für die Schwarz-Gelben noch immer nicht. Die Mannen von Thomas Stamm schwitzten am Dienstagmorgen im Fitnessstudio ihres Hotels, verteilt auf mehreren Gruppen. Gruppe Nummer eins bestand beispielsweise aus Aljaz Casar, Dominik Kother, Tim Schreiber und Jakob Lemmer. Erst heute Nachmittag geht es dann auch erstmals für alle auf den Trainingsplatz. Und dann wird bei vorhergesagten 30 Grad im Schatten auch so richtig geschwitzt.

Für Balance und Kraft: SGD-Akteur Sascha Risch (25) trainiert mit Kugelhanteln. © Picture Point / Gabor Krieg

Und noch einer: Dynamos Dominik Kother (25) stemmt Gewichte an der Multipresse. © Picture Point / Gabor Krieg

30. Juni, 19 Uhr: Bei Dynamo sitzen alle in einem Boot!

Fast 30 Stunden vor Ort, aber noch keine Sekunde mit dem Ball auf dem Platz. Geht das? Ja, das geht! Denn Dynamo startete mit einer anderen Maßnahme in das achttägige Sommertrainingslager in Oberösterreich. Statt bei brütender Hitze von stolzen 38 Grad Kilometer zu schrubben und das taktische Konzept von Coach Thomas Stamm zu festigen, gab's eine ordentliche Abkühlung in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel. Auf der Salza, inklusive dem "Steirischen Grand Canyon" - der Palfauer Schlucht - (so steht es auf der Website eines Abenteuer-Unternehmens geschrieben), ging es zum Rafting. Auch da braucht es Ausdauer und Kraft. Und die Nachricht an die Jungs ist klar: Ihr sitzt alle in einem Boot. Arbeitet ihr nicht zusammen, dann werdet ihr kentern und im Wildwasser 2. Bundesliga untergehen. Ein cleverer Schachzug von Stamm, der so auch die (bisher) fünf Neuzugänge integrieren will. Auch die Spieler waren von der Maßnahme angetan: "Da ich die Berge ohnehin mag, war der Ausflug natürlich allein von der Landschaft her ein absoluter Hingucker. Ich denke wir hatten alle großen Spaß und die Tour war bei den Temperaturen die perfekte Abkühlung", sagte Tim Schreiber. Niklas Hauptmann war beim Rafting allerdings nicht mit dabei. Der Mittelfeldmotor erkundete zusammen mit Fitness-Coach Matthias Grahé auf dem Fahrrad die Region - Aufbautraining.

Alle Dynamos sitzen in einem Boot. Das bekamen die Schwarz-Gelben auf der Salza zu spüren. © SG Dynamo Dresden

Netter Nebeneffekt: Für Abkühlung war bei schweißtreibenden Temperaturen gesorgt. © SG Dynamo Dresden

Niklas Hauptmann musste beim Rafting passen. Für ihn ging es auf Radtour. © Picture Point/Gabor Krieg

30. Juni, 9.45 Uhr: Tag eins im Dynamo-Trainingslager

Nur nicht gleich überdrehen: Nach der Ankunft am Sonntag startet der erste richtige Tag im Dynamo-Camp mit Regeneration im Hotel. Die Beine sollen gelockert werden, erst morgen geht es auf dem Platz zur Sache. Einzig Nils Fröling und Jakob Zickler drehten auf dem Sportplatz im oberösterreichischen Windischgarsten bei ihrer Aufbaueinheit ein paar Runden. Am Nachmittag steht eine Teambuilding-Maßnahme an. Coach Thomas Stamm will mit Euphorie und guter Laune starten.

Im Teamhotel "Dilly - Das Nationalpark Resort" übernachten die Dynamo-Profis. (Archivbild) © imago/eibner

29. Juni, 19.08 Uhr: Dynamo-Tross erreicht das Camp

"Angekommen in Windischgarsten" postet Dynamo vor wenigen Minuten. Nach etwa sieben Stunden im Bus sind die Profis gegen 18.40 Uhr in ihrem Camp angekommen. Jetzt heißt es sicher erst einmal ankommen und Beine ausschütteln nach der langen Fahrt. So richtig los geht es am Montag mit einer teambildenden Maßnahme.

Mehrere Stunden Busfahrt gilt es für die Dresdner Kicker nun aus den Knochen zu schütteln. © SG Dynamo Dresden

Neuzugang Nils Fröling ist direkt nach der Verpflichtung mit ins schwarz-gelbe Trainingscamp gereist. © SG Dynamo Dresden

29. Juni, 17 Uhr: Die Mannschaft ist auf dem Weg nach Windischgarsten

Die Dynamos sind unterwegs! Um 12.15 Uhr startete der Mannschaftsbus nach einer Trainingseinheit am Morgen an der Walter-Fritzsch-Akademie. Bei schweißtreibenden Temperaturen jenseits der 30 Grad ist zu hoffen, dass die Klimaanlage im Bus funktioniert. Gegen 19 Uhr soll die SGD dann im Teamhotel "Dilly - Das Nationalpark Resort" ankommen. Sportlich wird es am Abend nicht mehr, das Programm geht erst morgen los.

Am Mittag verließ der Dynamo-Bus das Trainingszentrum in Dresden. (Archivbild) © Lutz Hentschel

29. Juni, 10.45 Uhr: SGD nimmt noch einen Neuen mit ins Camp

Am Morgen vor der Abreise hat Dynamo Dresden einen weiteren Neuzugang vorgestellt: Nils Fröling (25) kommt von Hansa Rostock und verstärkt die Offensive der SGD. Mehr zum Transfer erfahrt Ihr im TAG24-Artikel: "Er reist mit ins Trainingslager: Dynamo stellt nächsten neuen Spieler vor".