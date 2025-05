Der letzte Drittliga-Torschütze der SGD: "Kammer" hofft, das gilt für alle Zeiten

"Es ist gerade schwer, alles im Kopf zu ordnen und zu realisieren. Das braucht noch ein paar Tage. Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, was wir erreicht haben", sagte der Verteidiger.

Claudio Kammerknecht (2.v.l.) stochert die Kugel zum 3:0 über die Linie. Er ist Dynamos letzter Drittliga-Torschütze. © Lutz Hentschel

Und da hat er zu tun. Die Busfahrt nach dem Aufstieg in Mannheim, die Ankunft am Trainingszentrum, die Feier am Terrassenufer, am Samstag der Marsch zum Stadion, die Choreo vorm Spiel.

"Das ist für immer, das sind Erinnerungen fürs Leben. Ob man das alles noch einmal erleben wird, das weiß ich nicht. Wir haben alles aufgesaugt, das waren so viele Eindrücke. Einfach gigantisch!"

Er wird auch mit zu Balearen-Delegation gehören, die am Montag in den Malle-Flieger steigt. Dort werden sicher noch ein paar Gläser gehoben, um das Erreichte gebührend zu feiern. "Ich werde Gas geben", verspricht "Kammer" lachend.

Aber ganz übertreiben kann er auch nicht. Am 10. Juni geht es für Sri Lanka noch in der Quali für den Asien-Cup 2027 gegen Taiwan. "Das wird gerade noch geregelt, wie wir es machen. Aber es steht noch nicht final fest."