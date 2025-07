Testspiel-Besuch im Dynamo-Camp: Auf wen sich Casar freuen darf!

Windischgarsten (Österreich) - Gute Laune trotz harter Arbeit bei weit über 30 Grad? Für Aljaz Casar (24) kein Problem! Dynamo Dresdens Mittelfeldspieler fällt im Trainingslager in Oberösterreich mit seinen Späßen immer wieder auf - dabei kann er auf dem Platz auch ganz anders!

Trug von der Trainingseinheit einen Kratzer davon: Dynamo-Profi Aljaz Casar (24). © Jens Maßlich

Das bekam beim Training am Freitag auch Dominik Kother (25) zu spüren, den er bei einem Zweikampf ordentlich erwischte. Casar selbst trug eine Schramme am Schienbein davon, die aber keine Probleme macht.

"Ich mache mir da keinen Kopf. Für mich heißt es, auf dem Platz 90 Minuten durchzuarbeiten", erklärt der defensive Mittelfeldspieler, der wie so viele andere gerade um einen Stammplatz im Zweitliga-Team kämpft: "Natürlich wünsche ich mir, in der Startelf zu stehen. Dafür muss man verletzungsfrei bleiben, in jedem Training einhundert Prozent geben, und dann entscheidet der Trainer, ob du dir das verdient hast oder nicht."

27-Mal stand Casar vergangene Saison in der Startelf, erst zentral in der Fünferkette, dann als Sechser, später als Achter. Danach war der Stammplatz aber weg.

"Ich musste mich schon auf die drei Positionen anpassen und schauen, was der Trainer da erwartet. Das war nicht leicht für mich, alle drei Positionen zu spielen", gibt "Ali" zu.