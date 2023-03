Conteh oder Lemmer: Welcher Dynamo-Flügelflitzer spielt gegen Duisburg?

Dresden - Das passiert bei den derzeitigen Personalproblemen bei Dynamo Dresden eher selten. Am Mittwoch gegen Duisburg hat Trainer Markus Anfang (48) die Qual der Wahl: Christian Conteh (23) oder Jakob Lemmer (22) - wer von beiden darf den rechten Flügelstürmer geben?

Christian Conteh (23) hat seine Gelbsperre abgesessen, dürfte gegen Duisburg wieder ran. © Lutz Hentschel

Noch hält sich der Coach bedeckt. Conteh ist zwar nach seiner Gelbsperre wieder spielberechtigt, "hat aber auch eine Magen-Darm-Geschichte. Da müssen wir erst einmal schauen, in welchem Zustand er ist", so Anfang.

"Ich verstehe die Frage gezielt auf die Leistung von Jakob. Er hat das sehr ordentlich gemacht. Ich glaube, dass uns auch Chris auf der Position helfen kann. Es ist schön, wenn wir solche Situationen haben", freut sich der Trainer.

Einen Grund, Lemmer vom Feld zu nehmen, hat Anfang nicht. Der Junge hat bei seinem ersten Startelf-Einsatz für Dynamo geliefert. Er traf zum 2:0, arbeitete in der Abwehr mit, packte im eigenen Strafraum auch mal die Grätsche aus und war immer auf Achse.

Erstaunlich, wie schnell er sich von der Regionalliga - er kam im Winter aus Offenbach - auf die 3. Liga eingestellt hat. "Ich bin hier hingekommen und wollte mich einfach von Anfang an zeigen, alles reinhauen. Ich weiß, was ich kann, dass ich der Mannschaft helfen kann. Bis jetzt läuft es ganz gut", so der 22-Jährige.