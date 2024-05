Dynamo fehlen Erfolgserlebnisse: Luca Herrmann stellt die Charakterfrage

Dresden - Die Worte lassen tief auf das blicken, wie es da bei Dynamo Dresden gerade in der Kabine aussieht. Luca Herrmann (25) stellte nach dem 0:1 gegen Verl mit schwerer Stimme die Charakterfrage - nicht der erste Spieler in dieser Saison.

Auch Luca Herrmann (25, v.) konnte das Ruder für Dynamo Dresden nicht herumreißen. © Robert Michael/dpa/ZB

"Ein Mannschaftsgefüge ist sensibel. Wenn da was zusammenbricht, ist es manchmal schwierig, das aufzufangen. Uns fehlen die Erfolgserlebnisse, wir bräuchten mehr wie gegen Zwickau", leitete der Mittelfeldspieler ein.



"Man merkt es von außen ja auch. Das ist eine Charakterfrage im Fußball, wie viel du wofür gibst. Ob du schon an den Urlaub denkst oder ob du dir für die letzten drei Spiele den Arsch aufreißt, weil du die Möglichkeit hast, in einem geilen Stadion Fußballspiele zu bestreiten. Das muss jeder für sich selber wissen, wie er da rangeht. Das gehört zur Eigenverantwortung und da trennt es sich einfach."

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist nur noch rechnerisch drin, doch die Saison bei drei Pflichtspielen noch lange nicht gelaufen. Denn es geht noch immer um die Qualifikation für den DFB-Pokal und ums Prestige im Sachsenpokal gegen den FC Erzgebirge Aue. Jeder Einzelne muss sich dafür noch einmal zusammenraufen.

"Man kann auf ein Mannschaftsgefüge einreden, am Ende ist es aber Eigenverantwortung. Da muss sich jeder selber an die Nase fassen und gucken, wie viel Charakter er zeigen will", so Herrmann.