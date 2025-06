Darum erhöht Dynamo die Preise für die Dauerkarten

Und: Die Eintrittskarten sind immer mit einem VVO-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr verbunden. Fans können so kostenlos an- und abreisen. Dynamo zahlt das.

Auch der heimische K-Block, das Herzstück des schwarz-gelben Wohnzimmers, ist von der Preiserhöhung betroffen. © Lutz Hentschel

Die Verlängerung des Vorjahresplatzes ist vom heutigen Mittwoch bis zum 28. Juni möglich. Der Vorverkauf für Mitglieder beginnt am 2. Juli, der freie Verkauf am 3. Juli. In Summe werden maximal 15.000 Jahreskarten angeboten.

Im Vergleich zu anderen Zweitligisten liegt Dynamo damit im Schnitt aller Vereine, was die Preise der Dauerkarten-Stehplätze betrifft. Vergleichszahlen liegen allerdings nur aus der Vorsaison vor, die neuen wurden noch nicht veröffentlicht.

Den billigsten - immer Vollzahler - Steher gab es in der Saison 2024/2025 mit 180 Euro in Fürth, den teuersten mit 255,75 Euro in Paderborn. In Magdeburg musste man 229 Euro zahlen.