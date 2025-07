Thomas Stamm bringt die nötige Ruhe: So lädt der Dynamo-Coach seine Akkus auf

Alles in Kürze

Thomas Stamm (42, l.) bei der Talkrunde zur Saisoneröffnung mit Stadionsprecher Peter Hauskeller. Der 42-Jährige ist in nur einem Jahr zum Fan-Liebling aufgestiegen. © Lutz Hentschel

Nicht (nur), weil der 42-Jährige die SGD in seinem ersten Jahr direkt in die 2. Bundesliga zurückgeführt hat - was vor ihm zum Beispiel auch Uwe Neuhaus (65) gelang.

Stamm ist auch der Grund, warum sich viele Spieler für die SGD entscheiden, er hat die Verbindungen zu sehr talentierten und gut ausgebildeten Profis. Mindestens einer seiner Wunschspieler kam nicht, weil Stamms Zukunft ungeklärt war.

Aber vielleicht der wichtigste Punkt: Der Schweizer bringt eine Ruhe in den Verein, die der dringend braucht. Gerade auch jetzt im Abenteuer Bundesliga-Unterhaus, bei dem es erst einmal nur heißt, die Klasse halten. Dafür braucht es auch in negativen Phasen sehr viel Kraft.

Doch wo tankt die der Erfolgstrainer, wenn er nicht seine geliebten Berge vor der Tür hat? "Das fehlt mir schon. Aber es gibt auch viele Dinge, die in Dresden schön sind, die ich so vielleicht nicht erlebt hätte", gesteht Stamm.

"Ich genieße es dann einfach auch mal, Zeit für mich zu haben, ein Buch zu lesen, irgendwo mit dem Fahrrad hinzufahren, ein Glas Wein zu trinken, was zu essen, vielleicht auch mal nur an der Elbe zu sitzen. Es gibt super schöne Ecken."