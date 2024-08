Darum sollte Dynamo die VfB-Bubis nicht unterschätzen

Dresden - Die erste Niederlage der Saison ist laut Thomas Stamm (41) verarbeitet. Sie war zwar schmerzhaft, hat aber bei Dynamo Dresden keinen umgehauen, so der SGD-Coach. Trotzdem soll am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II. so etwas wie Wiedergutmachung betrieben werden.

Die VfB-Bubis haben richtig Bock, die 3. Liga aufzumischen. Bisher sind sie noch ungeschlagen. © IMAGO/Robin Rudel

"Wir haben uns als Zweitvertretung immer sehr gefreut, in Dresden, Kaiserslautern oder Magdeburg - wo viele Zuschauer waren - zu spielen. Wir haben unseren Fußball oder unsere Art und Weise nicht angepasst. Von daher gehe ich davon aus, dass das der VfB auch nicht vorhat. Die kommen mit so viel Selbstvertrauen und Erfahrung aus den letzten drei Spielen."

Obwohl noch nicht komplett klar ist, wer für die Zweite auf dem Feld stehen wird, Dynamos Coach kennt die Schwaben aus den vergangenen Jahren ziemlich gut.

"Als damaliger Trainer der 'U23' von Freiburg beschäftigt man sich natürlich mit dem ein oder anderen Spieler. Man kennt einige, manche kommen sogar aus der Freiburger Ecke. Außerdem hatten wir auch das ein oder andere Testspiel gegeneinander."

Letztlich kommt es aber darauf an, ob Schwarz-Gelb ein anderes Gesicht präsentiert als vor acht Tagen in Aue. "Im Nachgang waren Intensität und Galligkeit in den Zweikämpfen schon ein Thema. In diesen Punkten darfst du gegen eine 'U23' auf gar keinen Fall schlechter sein", so Stamm. "Im Spiel mit dem Ball gibt es immer wieder Lösungen. Da müssen wir so gut sein, dass sie gar nicht in ihre Stärken reinkommen."

Stefan Kutschke (35, Gelb-Rot-Sperre) Jonas Oehmichen (20, verdrehtes Knie), David Kubatta (20, Wadenverhärtung), Dmytro Bohdanov (17, Rotsperre) und Tom Berger (23, Knieverletzung) stehen dabei nicht zur Verfügung.