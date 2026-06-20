Das ist der Schlüssel zum Erfolg bei Dynamos U21

Dresden - Ein entspannter Ausklang einer ultralangen Saison. Am Samstag um 15 Uhr muss Dynamos U21 zum FC Oberlausitz Neugersdorf. Dresden ist seit einer Woche Aufsteiger in die Oberliga. Doch Trainer Sebastian König (38) hat mit seinen Jungs den Ehrgeiz, die ungeschlagene Serie fortzuführen. Helfen sollen ihm dabei auch seine Routiniers.

U21-Trainer Sebastian König (38, M.) bekommt die Meister-Medaille umgehängt. Er schaffte den Aufstieg in die Oberliga. © Lutz Hentschel

Die letzte Niederlage datiert vom 14. September 2025, da gab es ein 1:3 daheim gegen den jetzigen Vizemeister Taucha.

In der gesamten Rückrunde gab es nur drei Gegentore. Allein das zeigt: Der Aufstieg in die Oberliga ist mehr als verdient. Perfekt gemacht hat das der Nachwuchs mit dem 2:1-Sieg in der Vorwoche gegen den Reichenbacher FC.

"Nach dem Abpfiff war da erst einmal nur Erleichterung und Glück", sagt König bei "Schwarz-Gelb - der Dynamo-Podcast". "Eineinhalb Jahre Arbeit wurden von Erfolg gekrönt. Wir haben im Februar 2025 mit den ersten Spielergesprächen für die neue Mannschaft angefangen."

Mit Paul Milde (31) und Jonas Böhmert hatte König anfangs nur zwei Routiniers, wobei Böhmert auch erst 22 Jahre jung ist. Im Winter kam Niklas Kreuzer (33) hinzu. Sie waren die Eckpfeiler für die jungen Wilden.

"Das ist für einen Trainer ein Geschenk. Ganz ehrlich, ohne diese drei hätten wir keine Chance gehabt. Dafür ist der Männerfußball zu hart, zu abgezockt. Allein damit umzugehen, was verbal auf die Jungs zukommt, dafür sind die drei essenziell."