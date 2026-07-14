Das plant Dynamo-Trainer Stamm in dieser Woche
Dresden - Auf in die dritte komplette Vorbereitungswoche! Diese ist mit der Abfahrt ins Trainingslager nach Windischgarsten verbunden. In Österreich wird Dynamo Dresden für eine Woche sein Quartier aufschlagen. Doch bis Donnerstag wird im eigenen Trainingszentrum geschwitzt.
Am Montag hatten die Jungs noch einmal frei, konnten die Zeit mit den Familien nutzen - wer hat. "Dienstag zweimal Training, Mittwoch zweimal, Donnerstag einmal. Nach dem Mittagessen fahren wir los. Wir werden eher einen Tick später im Camp ankommen, zwischen sieben und acht, denke ich", umreißt Trainer Thomas Stamm (43) den Plan bis Donnerstag.
Am Freitag will er im Normalfall nur einmal auf dem Platz trainieren, da schon am Samstag der 2x60-Minuten-Test gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK auf dem Plan steht.
"Vielleicht machen wir im Kraftraum etwas", so der 43-Jährige: "Dadurch, dass wir von Donnerstag bis Donnerstag in Windischgarsten sind, nutzen wir die Tage, an denen wir nicht ganz so intensiv trainieren, um an- und dann auch wieder abzureisen."
Mit der bisherigen Vorbereitung ist Stamm durchaus zufrieden, auch was die Testspiele betrifft.
Luca Herrmann, Tobias Raschl und Christoph Daferner sollen wieder einsteigen
Am Samstag in Großenhain stand mit Kassel (4:0) erstmals ein ernstzunehmender Gegner gegenüber. Er hat Dynamo gefordert.
"Wir sind alle gut durchgekommen. Das ist in den ersten Wochen das Wichtigste", so der Trainer. Bis zum Start sollen auch die derzeit angeschlagenen Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Tobias Raschl (26, Schlag auf dem Fuß) wieder dabei sein. Auch Christoph Daferner (28), der am Samstag aus privaten Gründen fehlte.
Dann kann der Trainer im Bundesland Oberösterreich mit allen Mann an seiner Taktik feilen.
"Ich habe gegen Kassel schon viele Dinge gesehen, die wir in der Woche probiert haben. Beim hohen Pressing zum Beispiel waren Aktionen dabei, die mal besser, mal weniger gut waren. Da müssen wir dran arbeiten. Aber gerade im Mittelfeldpressing hatten wir viele Balleroberungen."
Titelfoto: Lutz Hentschel