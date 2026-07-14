Das plant Dynamo-Trainer Stamm in dieser Woche

Dresden - Auf in die dritte komplette Vorbereitungswoche! Diese ist mit der Abfahrt ins Trainingslager nach Windischgarsten verbunden. In Österreich wird Dynamo Dresden für eine Woche sein Quartier aufschlagen. Doch bis Donnerstag wird im eigenen Trainingszentrum geschwitzt.

SGD-Coach Thomas Stamm (43, r.) hat wie schon im Vorjahr einen klaren Plan. © Lutz Hentschel

Am Montag hatten die Jungs noch einmal frei, konnten die Zeit mit den Familien nutzen - wer hat. "Dienstag zweimal Training, Mittwoch zweimal, Donnerstag einmal. Nach dem Mittagessen fahren wir los. Wir werden eher einen Tick später im Camp ankommen, zwischen sieben und acht, denke ich", umreißt Trainer Thomas Stamm (43) den Plan bis Donnerstag.

Am Freitag will er im Normalfall nur einmal auf dem Platz trainieren, da schon am Samstag der 2x60-Minuten-Test gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK auf dem Plan steht.

"Vielleicht machen wir im Kraftraum etwas", so der 43-Jährige: "Dadurch, dass wir von Donnerstag bis Donnerstag in Windischgarsten sind, nutzen wir die Tage, an denen wir nicht ganz so intensiv trainieren, um an- und dann auch wieder abzureisen."

Mit der bisherigen Vorbereitung ist Stamm durchaus zufrieden, auch was die Testspiele betrifft.