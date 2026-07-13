Thomas Keller: Das sagt der Verteidiger zu seinem Comeback bei Dynamo
Dresden/Großenhain - "Na, habt ihr mich vermisst?" Mit einem breiten Grinsen kam Thomas Keller nach dem 4:0 im Test gegen Hessen Kassel in Großenhain auf die Medienleute zu. Er ist zurück! Gegenfrage: Haben Sie Dynamo Dresden vermisst? "Ja", antwortete der 26-Jährige. "Ich freue mich sehr, hier zu sein, bin sehr dankbar, dass es geklappt hat. Ich freue mich unglaublich, jetzt loszulegen." Das sagte der 26-Jährige noch zu seinem Comeback.
TAG24: Thomas, was hat für Sie den Ausschlag gegeben, nach der Leihe in der Rückrunde fest nach Dresden zurückzukommen?
Keller: "Ja gut, natürlich ist es das Sportliche. Das war eine unglaubliche Rückrunde, die wir gespielt haben. Das andere ist auch, dass ich mich in der Stadt sehr wohlgefühlt habe. Und ja, alles hat irgendwie dazu geführt, dass ich sehr gerne herkommen wollte."
TAG24: Dresden ist ja auch deutlich größer als Heidenheim…
Keller: "Die Größe der Stadt spielt jetzt nicht immer eine Rolle, aber natürlich habe ich mich in Dresden sehr wohlgefühlt im letzten halben Jahr."
TAG24: Trotzdem hat sich der Wechsel bis Freitag gezogen. Wann kamen denn die entscheidenden Tage, wann ging es vorwärts?
Keller: "Am Ende war der entscheidende Tag, der Tag, an dem ich dann nach Dresden gefahren bin. Und das ist der wichtigste Tag für mich gewesen, alles andere davor hat dann natürlich auch viel zwischen den Vereinen stattgefunden. Ich bin Heidenheim auch sehr dankbar, weil ich natürlich mit dem Wunsch auf den Verein zugekommen bin und er letztendlich diesem auch irgendwo nachgekommen ist."
Ist Ablöse für Dynamo-Rückkehrer Thomas Keller eine Bürde?
TAG24: Heidenheim als Absteiger steht sportlich sicher noch etwas über Dynamo. Wieso haben Sie sich dennoch für Dresden entschieden?
Keller: "Ich habe hier einen unfassbar gutes halbes Jahr gehabt. Nicht nur ich persönlich, sondern wir als Mannschaft auch. Und ich habe einfach Bock, hier anzupacken, hier mitzuhelfen, dass wir auch in Zukunft so erfolgreich sind."
TAG24: Sie haben die Vorbereitung in Heidenheim begonnen, auch zwei Testspiele bestritten. Im Wissen nach Dresden zu wollen: Wie schwer war das für den Kopf?
Keller: "Wir sind ja irgendwie alle Profisportler. Ich bin so professionell, dass ich weiß, ich muss auch dort meinen Job erledigen in der Vorbereitung. Ich will ja auch meinen Körper bestmöglich auf die Saison vorbereiten. Da kommt es dann auf ein, zwei Wochen nicht unbedingt an. Ich bin einfach sehr froh, dass es geklappt hat."
TAG24: Dynamo hat für Sie Ablöse gezahlt (die "SZ" schreibt von einer Million Euro/Anm. der Red.). Das macht der Verein eigentlich nicht so häufig. Ist das irgendwie eine Last für Sie?
Keller: "Nee, ich habe am Ende vom Tag nichts damit zu tun. Das machen die Vereine unter sich aus. Ich bin dafür zuständig, was auf dem Platz passiert ist, alles, was ich beeinflussen kann. Und alles andere ist ja nicht meine Entscheidung."
Titelfoto: SG Dynamo Dresden