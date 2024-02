Deshalb macht Wasser dem Dynamo-Rasen nichts aus

Dresden - Die Dynamos schlugen im Oktober die Hände vors Gesicht, als sie den Ludwigspark betraten und nach 45 Minuten Spielzeit wieder heimfliegen mussten. Der Rasen stand unter Wasser. Das Schauspiel wiederholte sich am Mittwoch in Saarbrücken im DFB-Pokal . Eine Blamage für den Bauherren des Stadions, die Stadt und den Verein. Im Rudolf-Harbig-Stadion kann das nicht passieren.

Sattes Grün und ein top bespielbarer Rasen trotz dauerhafter Niederschläge. Am Platz liegt es nicht. Das Alibi fällt aus, wenn die Dynamos am Samstag auf Lübeck treffen. © Thomas Nahrendorf

Schnee, Schneeregen, Regen - und das fast durchgehend. Seit Montag ist dem so gewesen. Wird das was am Samstag? Freitag gegen 11 Uhr darf TAG24 den Rasen in Augenschein nehmen.

Es regnet noch immer in Dresden, wenn auch nicht mehr so arg. Elf Liter Wasser pro Quadratmeter sind da in den letzten 24 Stunden auf den Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion niedergeprasselt, erzählen die Stadionmitarbeiter.

"Du kannst gern mal kurz draufgehen. Da patscht nix, alles fest, nur nass halt", sagt einer der Arbeiter. Und in der Tat, der Untergrund ist fest. Am Rasen liegt es also nicht, wenn die SGD gegen Lübeck antritt (Anstoß: 14 Uhr). Das Alibi fällt aus.



Das Wetter war in Saarbrücken ähnlich. Mit dem Unterschied - dort ging nichts mehr.

Pokalspiel verschoben, Punktspiel am Sonntag gegen Unterhaching ebenso. Im Ludwigspark fehlt die Drainage und schon kann nichts mehr abfließen. Im RHS ist das anders.