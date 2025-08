VAR, Smartphone, Besprechung: Hauptmann und Co. sind skeptisch

Alles in Kürze

Auf Niklas Hauptmann (29) und seine Kollegen kommen in der 2. Bundesliga ein paar neue Verpflichtungen zu. © Lutz Hentschel

"Es ist natürlich so, dass jeder seine Routine hat vor dem Spiel, und dann passt das rein theoretisch nicht so gut rein. Das ist total neu, deshalb schauen wir uns das mal an und gucken, wie lange das Ganze hält", erklärt Vizekapitän Niklas Hauptmann (29), der als Spielführer zusammen mit Trainer Thomas Stamm künftig 70 Minuten vor dem Spiel zum Schiedsrichter zur Besprechung muss.

"Letztendlich können wir dagegen nichts machen, die Regeln sind dann so festgelegt worden und dann werden wir 70 Minuten vor dem Spiel beim Schiedsrichter sein und versuchen dann einfach drumherum dafür zu sorgen, dass die Routine nicht allzu sehr gestört wird."

Sein Trainer sieht das dagegen deutlich gelassener. "Ich bin mit den Themen durch, wenn wir im Stadion sind, vielleicht mal noch das eine oder andere Gespräch. Von daher stört es jetzt meinen Ablauf nicht. Im Normalfall sage ich vom Spielführer auch nicht. Grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, dass man im Austausch ist", erklärt Stamm.

Etwas kritischer sieht der 42-Jährige dagegen den Videoschiedsrichter, der auch für ihn eine Premiere darstellt. "Grundsätzlich bin ich ein Freund von Gerechtigkeit, daher finde ich den VAR in dem Punkt nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite geht es oft um die Zeit, die wir dadurch verlieren, die Emotionen, die verloren gehen. Auf das bezogen ist es sicherlich nicht die beste Erfindung, die wir im Fußball haben. Es sind einfach die Emotionen."