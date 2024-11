Die Familie kommt zusammen! "Heimspiel" für Dynamo-Profi Heise

Dresden - Für Philip Heise (33) wird die Partie am Samstag beim SV Sandhausen fast ein Heimspiel. Seine Familie lebt in Karlsruhe, dort, wo er jahrelang beim KSC kickte. Das sind keine 50 Kilometer bis zum SVS in den Vorort von Heidelberg. Seine Frau und seine drei Kinder (3, 6 und 8 Jahre) werden auf der Tribüne sitzen und ihm live zuschauen.

"Meine Frau hat die Karten schon besorgt", lacht er. Heise freut sich auf das Spiel und sicherlich vor allem auf das Danach. Denn so oft sieht er sein Quartett derzeit nicht, er lebt ja in Dresden . "Es ist etwas anderes", sagt er.

In Sandhausen kann Philip Heise nicht nur mit den Fans abklatschen, sondern auch mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Sie sitzen auf der Tribüne. © Lutz Hentschel

Zumindest zählt der SVS - wie eben auch der 1. FCS - nicht zu den Lieblingsgegnern der Schwarz-Gelben. Die letzte und einzige Partie, die Dresden in Sandhausen gewann, war das 1:0 am vorletzten Spieltag der Saison 2019/2020 in der 2. Liga. An jenem Tag stieg Dresden ab. Sonst gab es dort nichts zu holen.

"Das ist Vergangenheit", sagt Heise: "Das heißt ja nicht, dass es am Samstag wieder so wird. Wir wollen da hinfahren und das Maximale herausholen."

Und das sind drei Punkte. Er zumindest geht mit einem guten Gefühl in die Partie, "auch weil ich mit dem KSC gute Erfahrungen gemacht habe mit Sandhausen."

Doch dafür muss es etwas zackiger laufen als gegen Saarbrücken, das weiß der 33-Jährige: "Am besten so wie in Osnabrück, das war gut." Jetzt war aber Osnabrück nicht so stark wie die Saarländer. Heise tut sich schwer, die Teams zu vergleichen.