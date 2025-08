Dynamo hadert nach Auftaktpleite mit sich selbst: "Wird nicht reichen"

Dresden - So unterschiedlich Dynamo Dresdens Mannschaftsteile bei der 2:3 (1:2)-Niederlage in Fürth agierten, so einig waren sie sich in der Analyse danach. Es gibt Dinge, die gehen in der 2. Bundesliga einfach nicht. Ein Abwehrverhalten wie eine Schülermannschaft würde noch viele Punkte kosten.