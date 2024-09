Früher stand er im K-Block und beschimpfte die Gegner: Dresdner trifft Dynamo im Derby mitten ins Herz

Ryan Don Naderi (21) schoss am Samstag das 1:1 für Hansa Rostock. © Lutz Hentschel

Sein Tor zum 1:1 (74.) sorgte gleichzeitig für den Endstand. Während die Sachsen allesamt unzufrieden waren, strahlte der 21-Jährige vor Glück.

In Dresden geboren, angefangen bei der SG Striesen, bei "Soccer For Kids" ausgebildet und dann 2015 in die Dynamo-Jugend gewechselt. Das war Naderis Werdegang in jungen Jahren. Vor drei Jahren ging er nach Mönchengladbach und stürmt seit Sommer für den FC Hansa Rostock.

Und dann das: "Ich kann das noch gar nicht richtig einordnen", gestand er. "Zum ersten Mal Startelf, mein erstes Tor und das in meiner Heimatstadt. Wahnsinn", konnte er sein Glück gar nicht fassen.

Es wird noch besser: "Meine Mama sagt sonst immer, verletz dich nicht, passe auf dich auf. Jetzt war sie zum ersten Mal im Stadion und hat ein Spiel von mir gesehen. Es freut mich ungemein."