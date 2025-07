Wiedersehen beim Testspiel: So denkt Dynamos Daferner über Ex-Dresdner Sollbauer!

Windischgarsten (Österreich) - Das Ende ist nah! Zum Abschluss des Sommertrainingslagers in Oberösterreich wird's für die Dynamos noch einmal richtig brennende Beine geben. Am Samstag (16 Uhr) steht auf dem Sportfeld Windischgarsten das einzige Testspiel des Camps an. Die SV Oberbank Ried wird der erste wirkliche Prüfstein für die Mannen von Thomas Stamm (42).