Die Schwester als Glücksbringer! Ist sie dabei, trifft Meißner und Dynamo gewinnt

Dresden/Münster - Abergläubig ist Dynamo-Stürmer Robin Meißner (24) nicht, aber er hat einen Glücksbringer: Seine Schwester. "Immer wenn sie im Stadion ist, habe ich getroffen und wir haben gewonnen", grinst der 24-Jährige. Und das Gute daran ist, sie ist am Samstag in Münster buchstäblich mit von der Partie. Was soll da noch schiefgehen?