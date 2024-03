Schwacher Pokal-Auftritt: Dynamo entgeht Blamage beim VFC im Elfmeter-Schießen

Dynamo Dresden tat sich das gesamte Spiel über schwer gegen den VFC Plauen. © Picture Point / Sven Sonntag

Die Vogtländer zwischenzeitlich ins Glück hatte Johann Martynets in der 99. Minute geschossen.



Das war nicht nur ein blaues Auge, das zweite war bereits fast komplett zugeschwollen, ehe Stefan Kutschke seine Truppe mit seinem Tor zum 1:1 (114.) ins Elfmeterschießen führte.

Die Partie bei böigem Wind, leichtem Regen und Temperaturen von fünf Grad begann wie erwartet.

Dresden versuchte, das Geschehen an sich zu reißen, Plauen stand kompakt und versuchte genau das zu verhindern. Das gelang. Den in Weinrot auflaufenden Dynamos fehlte es an Tempo, Ideen und Überzeugung.