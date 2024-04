Dotchev nach Drohungen gegen Dynamo-Kapitän Kutschke: "Hoffe, er bleibt standhaft!"

Aue/Dresden - Es war auch beim Spiel des FC Erzgebirge gegen die Zweite des SC Freibug (2:1) am Samstag das große Thema: die Morddrohung an Dynamo -Kapitän Stefan Kutschke (35). FCE-Coach Pavel Dotchev (58) zeigte sich erschüttert.

Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke (35) erhielt am Freitag eine Morddrohung. © Lutz Hentschel

"Ich habe das gelesen. Das finde ich total traurig, dass wir heutzutage überhaupt über so etwas sprechen müssen. So etwas gehört nicht zum Fußball, nicht in die Gesellschaft. Jemand und seine Familie zu bedrohen, finde ich eine Katastrophe. Unsere Gesellschaft wird immer kranker", sagt der 58-Jährige:

"Ich bin sehr traurig deswegen, aber wir sind fast machtlos, dagegen etwas zu machen", zog der Auer Trainer die Stirn in Falten.



Beide - Dotchev und Kutschke - standen sich schon so oft mit verschiedenen Mannschaften gegenüber, zum letzten Mal im Februar beim Derby in Aue. Dotchev schätzt Kutschke.

"Ich möchte nur, dass er standhaft bleibt und das schnell aufgeklärt wird. Um frei zu sein und um normal leben zu können hier in Deutschland. Das kann leider jeden von uns treffen", so Dotchev.