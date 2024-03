Internet-Mob hetzt gegen Dynamo-Stürmer Kutschke: Anfang schützt seinen Kapitän!

Dresden - Wenn du in Plauen vom Rasen gehst, musst du zwischen zwei Tribünen einen Weg hochlaufen. Auf dem Weg in die Kabine wurde Stefan Kutschke (35) nach dem Pokalspiel von VFC-Fans bepöbelt. Er ging hin und diskutierte mit denen. Von Angesicht zu Angesicht kann er sich wehren, in den sogenannten sozialen Netzwerken nicht.

Stefan Kutschke (35) ist Dynamos Identifikationsfigur. Der Großteil der Fans steht hinter ihm. © imago/Dennis Hetzschold

Und da wurde der Hass gegen ihn vor allem nach dem Spiel gegen Ulm (0:0) unerträglich. Die Tastatur-Terroristen schütteten alles über ihn aus, teilweise mit Worten, die erschüttern.

Auch nach dem Sieg im Elfmeterschießen in Plauen war es so, nicht ganz so drastisch, aber auch da nicht immer spruchreif, obwohl gerade er erst dafür sorgte, dass Dynamo Dresden überhaupt in jene Entscheidung vom Punkt kam.

Der Kapitän wird derzeit vom Verein geschützt. Dafür spricht sein Trainer Markus Anfang (49) über die meist auch anonymen Auswüchse.

"'Kutsche' ist unser Kapitän, führt die Mannschaft an. Wenn einer sein Herz auf dem Platz lässt, dann er", sagt Anfang. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Als Mensch und als Fußballer."

Der 49-Jährige nimmt seinen treffsichersten Spieler in Schutz: "Wenn jemand mal ein schlechtes Spiel macht, ist er kein schlechterer Mensch. Und wenn er ein gutes Spiel macht, ist er kein besserer Mensch. Das darf man grundsätzlich nicht vergessen."

"Er bekommt von uns die Wertschätzung, die er verdient hat."