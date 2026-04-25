Dynamo-Trainer sieht "klare Tätlichkeit": Jonas Sterner im Krankenhaus

Dresden - Plötzlich herrschte Aufregung nach dem 0:3 der Dynamos in Düsseldorf. Dresdens Jonas Sterner wurde durch die Mixed-Zone geführt, musste mit dem Krankenwagen ins Klinikum gebracht werden: Verdacht auf eine schwere Gesichtsverletzung. Gute Besserung!

Von Fortuna-Angreifer Cedric Itten (links) wurde Dynamo-Abwehrspieler Jonas Sterner (rechts) im Gesicht getroffen. © IMAGO/Maximilian Koch

Es war kurz vor Schluss, eine Szene, die Trainer Thomas Stamm richtig erzürnte. Düsseldorf Cederic Itten hatte an der Seitenauslinie die Hand ausgefahren und Sterner voll im Gesicht unterhalb des Auges erwischt.

"Klare Tätlichkeit an Jonas, der jetzt im Krankenhaus ist", erboste sich Stamm. Ob er seinen Linksverteidiger am Abend überhaupt wieder mit heimnehmen konnte, stand nach der Pressekonferenz gegen 21.30 Uhr nicht fest.

"Das wissen wir noch nicht. Es ist ein Notfall. Es kann sein, er muss hierbleiben", sagte Stamm.

"Ich habe es im Spiel gesehen, dass dies vom VAR nicht gecheckt wird, ist Wahnsinn. Das sagt relativ viel aus", war der Trainer richtig wütend.

Und es war nicht die einzige Entscheidung von Schiri Tom Bauer, mit der er nicht einverstanden war.