Dynamo-Gegner im DFB-Pokal: Muss der Spielort gewechselt werden?

Dresden - Ob über die A14 und die A2 oder die A4 und dann die A44 - die Dynamo -Fans werden sicher schon geschaut haben, wie sie Ende August im DFB-Pokal in den Westfalia-Sportpark nach Rhynern kommen. Doch es könnte passieren, dass sie umplanen müssen. Das teilt zumindest der Verein mit.

Marco Stiepermann (35), hier bei seiner Station in Norwich, spielte einst mit Energie Cottbus öfter gegen Dresden. © IMAGO/Focus Images

Der Aufstieg in die Regionalliga West war für Westfalia Rhynern gleichbedeutend mit dem Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals. Für den 19.000-Einwohner-Stadtteil von Hamm der größte sportliche Erfolg. Und nun wartet Dresden. Neu-Trainer Marco Stiepermann (35) freut sich darauf.

"Ich habe in meiner Zeit bei Cottbus (2012–2014, Anm. d. Red.) des Öfteren gegen Dresden gespielt. Das waren immer Derbys. Dresden hat mit die besten Fans in Deutschland, das ist sensationell. Darauf können wir uns freuen", sagt er gegenüber dem "Westfälischen Anzeiger".

Und er erklärte weiter: "Ich weiß aber auch, dass es eine andere Seite von denen gibt, darauf müssen wir gut vorbereitet und gewappnet sein. Die Jungs können sich auf eine Riesen-Stimmung freuen, das wird einmalig sein."

Aber womöglich nicht im eigenen Sportpark. Der ist für 2500 Zuschauer zugelassen, mit Zusatztribünen und einer Ausnahmegenehmigung kann die Kapazität unter Umständen verdoppelt oder verdreifacht werden, um die zahlreichen Anhänger der Sachsen unterzubringen.