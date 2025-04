Drei "U23"-Teams spielen derzeit in der 3. Liga: Dynamo-Coach Stamm sieht darin kein Problem

Die "U23" der TSG Hoffenheim ist unangefochten Spitzenreiter der Regionalliga Südwest und könnte in die 3. Liga aufsteigen. Dort spielen derzeit drei Zweitvertretungen. Schaffen alle den Klassenerhalt, könnten es nächste Saison vier werden. © imago/Jan Hübner

Mit dem Dynamo-Gegner Hannover, Stuttgart und Dortmund sind drei derzeit in der 3. Liga vertreten. Alle drei kämpfen um den Klassenerhalt, haben dafür realistische Chancen. Packt das Trio diesen, könnten es in der kommenden Saison sogar vier sein. In der Regionalliga Südwest ist die "U23" der TSG Hoffenheim unangefochten Tabellenführer.

Hat schon der Bundesligist der Kraichgauer nicht die Masse an Fans, wird sie die Zweite erst recht nicht haben. Ist das gut für die 3. Liga? "Es geht doch ums Sportliche", sagt Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42). Er trainierte drei Jahre die "U23" des SC Freiburg, ist ein Kenner dieser Materie.

"Wir wollen doch, dass alle Regionalliga-Meister aufsteigen. Und wenn die TSG die Beste in der Staffel ist, muss sie aufsteigen, warum nicht. Wenn es die anderen Mannschaften nicht hinbekommen, das sportlich so gestalten, dass sie aufsteigen, dann ist es so", sieht Stamm kein Problem darin.