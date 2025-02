Inhaber ist Fan der Waffen-SS: Dynamo-Kapitän Kutschke gründete Fitnessstudio mit Neonazis

Dresden - Stefan Kutschke (36) war begeistert: Mitte Januar eröffnete das "Home of Sports Elbflorenz", ein Fitnessstudio samt Kampfsportkursen und Yogamatten. Kutschke war ursprünglich einer von drei Gesellschaftern der Firma. "Hier werden Gemeinschaft und Werte noch groß geschrieben!", freute er sich auf Instagram . Doch wusste der Kapitän von Dynamo Dresden , welche Werte seine Co-Inhaber pflegen, in welcher Gemeinschaft sie sich befinden?

Unvergessen bleiben die Krawalle im Mai 2021 vor dem Harbig-Stadion mit 185 verletzten Polizisten, oder der denkwürdige "Krieg dem DFB"-Camouflage-Aufmarsch in Karlsruhe 2018.

UD steht für gigantische Choreografien und eine aktive Fankultur. Doch einzelne Gruppierungen darin leider auch für Ausschreitungen am Platzrand.

Die Firma hinter dem Fitnessstudio ist die "Dynamo Sports GmbH", der Hauptinhaber ein umtriebiger Dynamo-Fan: Holger Grundig (41) sitzt dem "Forza Dynamo"-Verein vor, also der Organisation hinter den "Ultras Dynamo" (UD).

"Als Mensch, aber auch als Spieler und Kapitän stehe ich für die Werte von Dynamo Dresden ein und möchte diese auch zukünftig mit Leben füllen. Meine Absicht war zu keiner Zeit, den Verein oder Einzelpersonen in Verruf zu bringen."

Dennis R. (27, l.) am "Day of Honour" in Budapest. © Screenshot/Instagram

Völlig irre: Jahr für Jahr pilgern tausende Neonazis nach Ungarn, um beim sogenannten "Ausbruch 60" den gescheiterten Ausbruch der Waffen-SS im Februar 1945 nachzustellen, die sogenannte "Schlacht um Budapest". Am Rande dessen begehen sie in Budapest jährlich den "Day of Honour", den Gedenktag zu Ehren der Kriegsverbrecher.

R. soll mehrfach beim "Ausbruch 60" dabei gewesen sein. Wie sein mittlerweile gelöschtes Instagram-Profil zeigte, hielt sich R. am Tag des "Day of Honour" 2018 in Budapest auf.

Laut dem Recherchenetzwerk "Naziwatch Dresden" zählen weitere Neonazis zum werte- und gemeinschaftsorientierten "Home of Sports Elbflorenz": so etwa Ferenc A. (38) aus dem Umfeld der "Army of Dresden-West".

A. nahm nachweislich am "Ausbruch 60" statt, soll auch beim rechtsextremen Großevent "Ring der Nibelungen" 2018 zu Gast gewesen sein.