Nicht nur eine Position bei Dynamo "komplett offen": Wer spielt zum Zweitliga-Start?

Fürth - Wie wird sie wohl aussehen, Dynamo Dresdens erste Startelf in der 2. Bundesliga ? Vieles hatte sich bereits in den letzten Spielen der Vorbereitung abgezeichnet, doch nicht alles war klar. Nicht einmal am Freitag auf der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz.

Sollte Vinko Sapina (30) am Sonntag vollkommen fit sein, dürfte er auch in der Startelf stehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Am Samstag nach dem Abschlusstraining wird Stamm seine endgültigen Entscheidungen getroffen haben. Dass Niklas Hauptmann (29) nicht von Beginn an spielt, hatte der 42-Jährige - ungewöhnlich für ihn - schon vorher klargemacht. "Ich bringe ihn nicht von Beginn an, um dann nach 30 Minuten zu wechseln", so Stamm.

Sapina, der aufgrund eines Schlags auf den Oberschenkel erst ab Donnerstag mit der Mannschaft trainieren konnte, wird wohl dagegen auflaufen - wenn er am Samstag voll trainieren konnte.

"Dann gehe ich davon, dass er anfängt. Aber dann muss er bei einhundert Prozent sein. Sonst hilft er uns nicht weiter. Außerdem besteht bei einer muskulären Sache auch immer eine gewisse Gefahr."

Egal, wer startet - alle sollen sich mitgenommen fühlen. "Wenn die Jungs spüren, das Ding ist schon zu, und sie kommen ran, dann haben wir ein Riesenproblem. Die Woche war noch einmal wichtig, um Eindrücke zu sammeln. Es wird einige schwierige oder unbequeme Entscheidungen geben. Aber ich habe es lieber so", gesteht Dynamos Coach.