Big Points oder Rückschlag im Abstiegskampf: Was bringt das Wochenende für Dynamo?

Dresden - Schicksalsspiel Karlsruhe? So weit sollte man definitiv nicht gehen! Aber am Sonntag (13.30 Uhr) kann Dynamo Dresden in Sachen Abstiegskampf ein großer Sprung gelingen - sofern die Konkurrenz mitspielt.

Coach Thomas Stamm (43, r.) fordert wache Spieler. Jakob Lemmer (25, l.) fehlt aber gesperrt. © Lutz Hentschel

Bis auf Münster (am Sonntag gegen Hertha) spielen alle Abstiegskonkurrenten auswärts bei einer Mannschaft aus der Top-Fünf. Die SGD vermeintlich mit dem "leichtesten" Los gegen den (vor dem Spieltag) Tabellenachten. Aber wirklich leicht macht's das nicht!

"Eine Mannschaft, die gerade in Umschaltphasen sehr stark ist. Da wird sicherlich ein Augenmerk drauf liegen, gerade in eigenen Ballbesitzphasen", prophezeit Thomas Stamm (43).

Dynamos Coach präzisiert: "Wenn es um die Kontersicherung geht, um die Wachheit und um die Präsenz geht, gerade auch in der letzten Minute. Es gilt, präsent zu sein, auch bei ihren offensiven Standards. Da sind sie richtig gut, sehr variabel, sehr kreativ, sehr schnell auch immer in den Ausführungen, wo wir wach sein müssen."