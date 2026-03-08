Big Points oder Rückschlag im Abstiegskampf: Was bringt das Wochenende für Dynamo?
Dresden - Schicksalsspiel Karlsruhe? So weit sollte man definitiv nicht gehen! Aber am Sonntag (13.30 Uhr) kann Dynamo Dresden in Sachen Abstiegskampf ein großer Sprung gelingen - sofern die Konkurrenz mitspielt.
Bis auf Münster (am Sonntag gegen Hertha) spielen alle Abstiegskonkurrenten auswärts bei einer Mannschaft aus der Top-Fünf. Die SGD vermeintlich mit dem "leichtesten" Los gegen den (vor dem Spieltag) Tabellenachten. Aber wirklich leicht macht's das nicht!
"Eine Mannschaft, die gerade in Umschaltphasen sehr stark ist. Da wird sicherlich ein Augenmerk drauf liegen, gerade in eigenen Ballbesitzphasen", prophezeit Thomas Stamm (43).
Dynamos Coach präzisiert: "Wenn es um die Kontersicherung geht, um die Wachheit und um die Präsenz geht, gerade auch in der letzten Minute. Es gilt, präsent zu sein, auch bei ihren offensiven Standards. Da sind sie richtig gut, sehr variabel, sehr kreativ, sehr schnell auch immer in den Ausführungen, wo wir wach sein müssen."
Dynamo Dresden darf in Karlsruhe nicht ins offene Messer rennen
Wach und mit der richtigen Portion Mut. Denn die wird es für einen Auswärtserfolg im Wildpark brauchen. Und trotzdem darf man nicht ins offene Messer laufen. "Angst ist nie ein guter Wegbegleiter. Weil du dich dann nie genug bewegst und in ein ordentliches Positionsspiel kommst", macht auch Stamm klar.
Der Schweizer will in der Vorbereitung auf den KSC den richtigen Weg gefunden haben: "Aktiv sein, mutig und anspielbar sein. Da wird es eher darum gehen: Wie wach sind wir in ballfernen Positionen? Dann kannst du solche Umschaltmomente auch sehr gut verhindern. So wie wir es in den vergangenen Wochen gut gemacht haben."
Und, da ist der 43-Jährige ehrlich: Es braucht auch wieder einen Keeper in Bestform. "Das braucht es in der 2. Liga, um Punkte mitzunehmen. Aber es geht den anderen Mannschaften genau gleich."
Titelfoto: imago/Jan Huebner