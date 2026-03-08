Dynamo in Karlsruhe live: Vorteil für die SGD? Irre Sperre beim heutigen Gegner

Dynamo Dresden beim Karlsruher SC im Liveticker: KSC-Keeper Hans Christian Bernat verpasst das Spiel gelbgesperrt - als erster Torhüter der 2. Bundesliga.

Von Jens Maßlich, Aliena Rein

Karlsruhe - Bei Dynamo Dresden scheint wieder die Sonne! Zwölf Punkte seit Jahresbeginn bedeuten einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, und auch beim Karlsruher SC sollen am Sonntag (13.30 Uhr) nach Möglichkeit keine dunklen Wolken aufziehen.

Denn trotz des starken SGD-Laufs mit nur einer Niederlage aus den letzten sieben Spielen geht es im Tabellenkeller enorm eng zu. Ein Sieg könnte die Dresdner (abhängig vom Parallelspiel zwischen Münster und Berlin) bis auf Platz zwölf schieben - so gut stand Dynamo seit dem dritten Spieltag nicht mehr da. Doch bei einer Niederlage droht das erneute Abrutschen auf den Relegationsrang, sollte Fürth in Hannover gewinnen können. Entsprechend gilt für die SGD: Beim KSC wird auf Sieg gespielt! In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

So sieht die Personallage heute aus

Neben Keeper Bernat muss KSC-Coach Christian Eichner auf zwei Spieler verzichten: Innenverteidiger Marcel Beifuß leidet an einem Knorpelschaden, auch Eigengewächs Eymen Laghrissi fällt aus. Dafür kehren Lilian Egloff (muskuläre Probleme) und Nicolai Rapp (Sprunggelenksverletzung) wieder in den Kader zurück. Bei seinem Gegenüber Thomas Stamm sieht es ähnlich aus: Auch bei den Dresdnern fehlt mit Jakob Lemmer ein Spieler gesperrt, der Flügelstürmer holte sich gegen Darmstadt Gelb-Rot ab und muss heute zu Hause bleiben. Darüber hinaus fehlt aber nur der langzeitverletzte Lennart Grill.

Jakob Lemmer (2.v.r.) sah gegen Darmstadt 98 wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot und muss heute zu Hause bleiben. © Robert Michael/dpa

8.30 Uhr: Irre Sperre beim Karlsruher SC

Unrühmliche Premiere beim KSC! Am vergangenen Sonntag spielte Keeper Hans Christian Bernat gegen den 1. FC Magdeburg auf Zeit und sah dafür die Gelbe Karte. Es war allerdings bereits seine fünfte in dieser Saison - damit fehlt der Däne als erster Torhüter der zweiten Liga überhaupt heute mit einer Gelbsperre! Durch die Sperre von Bernat wird Robin Himmelmann nach mehr als 20 Monaten auf der Bank sein Debüt für die Karlsruher geben. Ein Vorteil für Dynamo, dass der Ersatzkeeper über keine Spielpraxis verfügt? Nicht unbedingt! Denn mit über 200 Profispielen kann der 37-jährige Himmelmann auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Hans Christian Bernat muss als erster Zweitliga-Keeper überhaupt wegen einer Gelbsperre pausieren. © Daniel Löb/dpa

8.15 Uhr: Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim Karlsruher SC! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.