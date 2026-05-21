Dynamo an Ex-Freiburger interessiert, Amoako noch diese Woche weg?
Dresden - Sommerpause! Die ist immer auch eine Zeit der Gerüchte. Aber: An vielen ist auch ein Funken Wahrheit dran. So schreiben zahlreiche Medien aus dem Saarland, dass Dynamo heiß ist auf Abwehrmann Joel Bichsel (24) vom 1. FC Saarbrücken. Im Gegenzug soll Claudio Kammerknecht (26) zum 1. FCS.
Bei Bichsel muss man nur auf den bisherigen fußballerischen Lebenslauf schauen, dann dürfte vieles klar sein. Der 24-Jährige wurde in Olten in der Schweiz geboren und bei Young Boys Bern ausgebildet, später ging er zum SC Freiburg und spielte dort in der Saison 2023/2024 unter Dynamo-Trainer Thomas Stamm in der U23.
Er absolvierte unter ihm 34 von 38 Punktspielen. Danach wechselte Bichsel nach Saarbrücken.
Dass Dresden Bedarf bei den Innenverteidigern hat, ist klar. Kammerknechts Vertrag wurde nicht verlängert, Thomas Keller geht zurück zu Absteiger Heidenheim, da würde die 1,94-Meter-Kante doch ganz gut passen.
"Kammer" wiederum könnte seine neue Heimat im Saarland finden. Da Bichsel zumindest seinen Abschied schon bekannt gegeben hat, rückte der nun Ex-Dresdner in den Fokus des Drittligisten. Erste Gespräche soll es bereits gegeben haben.
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Kofi Amoako soll diese Woche in Hamburg unterschreiben
Ein weiterer Abgang bahnt sich bei der SGD in den kommenden Stunden an. Kofi Amoako (21) soll laut Bild noch in dieser Woche den Medizincheck beim Hamburger SV absolvieren und danach seinen Vertrag beim Bundesligisten unterschreiben.
Die Ablöse ist festgeschrieben, soll wohl bei etwa 2 Millionen Euro liegen. Die Rothosen würden ein echtes Schnäppchen machen. Allein im Vergleich zur Ryan Naderi (22), der im Winter von Drittligist Rostock für über 6 Millionen Euro zu den Glasgow Rangers wechselte.
Amoako absolvierte 32 Partien für Dynamo, spielte dabei 28-mal von Beginn an. Beim 2:1-Sieg in Magdeburg gelang ihm sein einziger Treffer.
Besonders in der Rückrunde an der Seite von Robert Wagner (22) spielte er extrem stark.
Titelfoto: Montage: Lutz Hentschel (2)