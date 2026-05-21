21.05.2026 05:34 Kritik als Ansporn für Dynamo-Keeper Schreiber: Vom Wackelkandidaten zum Garant für Aufholjagd

Für Tim Schreiber verlief die Rückrunde bei Dynamo Dresden hervorragend – sowohl persönlich als auch mit dem Team. Jetzt steht erst einmal Urlaub auf dem Plan.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Ein Garant für die Aufholjagd in der Rückrunde bei Dynamo Dresden war Tim Schreiber (24). Der Keeper steigerte sich gegenüber der schwächeren Vorrunde enorm. Die Verpflichtung von Elias Bethke (23) im Winter gab ihm einen Push. Seinen Höhepunkt erlebte der 23-Jährige beim 2:1 gegen Kiel. Seine Elfmeter-Parade war Sahne – und zudem noch extrem wichtig so kurz vor der Pause.

Blieb immer ruhig und bei sich: Tim Schreiber (24) hat eine starke Entwicklung hinter (und vor) sich. © Lutz Hentschel "Endlich", strahlte er: "Tatsächlich der erste gehaltene Elfmeter. Das war sehr schön. Ich kann es doch mit den Elfern, das gibt mir ein gutes Gefühl für die Pause", so Schreiber. Mit 13 Punkten war Dynamo in die Rückrunde gestartet, hat diese gerockt und sich gegen Kiel die Krone aufgesetzt. "Das spricht für unsere Mannschaft, wie wir nach dieser Hinrunde zusammengeblieben sind. Auf der Rückfahrt aus Kiel waren alle enttäuscht. Da kann so eine Mannschaft zerbrechen. Wir sind ruhig geblieben, der Verein und die Fans auch. Wir haben so eine überragende Rückrunde gespielt. Da kann man nur ein großes Lob an alle aussprechen", war der Hüter in Lob-Geberlaune. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Ulf Kirsten legt Amt als Markenbotschafter nieder "Das war nicht selbstverständlich."

Jetzt heißt es für Tim Schreiber relaxen auf Mallorca