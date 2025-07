Dynamo-Boss Brendel bastelt weiter am Kader: "Benötigen noch Spieler"

Gab Einblicke in seine Transferpläne: Dynamo-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49). © Picture Point / Gabor Krieg

... dem Stand der Planungen:

"Wohl wissend, dass wir Verstärkung geholt haben, glaube ich aber auch, dass wir mit ein bisschen Sicht auf die 2. Bundesliga natürlich noch weitere brauchen. Ich glaube, das weiß die Mannschaft, das weiß auch das Trainerteam. Und daran werden wir weiterarbeiten."

... die Schwierigkeiten aktuell:

"Es sind schwere Bedingungen dieses Jahr, weil aufgrund der Klub-WM die Bundesligisten spät anfangen zu trainieren. Und die Leihen, wenn sie denn möglich sind, wahrscheinlich erst Ende Juli oder so aufgehen werden. Das wäre dann kurz vor Spielstart bei uns. Da verzögert sich natürlich alles aufgrund des Turniers ein bisschen.

Was wir auch lernen müssen: In der 3. Liga waren wir etwas der Magnet. Jetzt kommst du in eine andere Liga rein - gut, dass es so ist. Aber du hast natürlich mit anderen Wirtschaftlichkeiten zu tun. Und da musst du sicherlich dann den einen oder anderen Tag länger warten als vielleicht andere Vereine in der Liga, die sich schon ein paar Jahre dort zu Hause fühlen."