Dynamo-Boss Brendel zur Personalplanung: "Sind mit fast allen Spielern klar"

Dynamos Sportchef Thomas Brendel (48, l.) ist bei fast jedem Training Zaungast. Hier begrüßt er Tony Menzel (20). © Lutz Hentschel

Lars Bünning (27) und Robin Meißner (25) haben bereits verlängert. Hinter den Kulissen wird schon mehr passiert sein, wie Brendel durchblicken lässt.

"Die größten Sachen haben wir abgearbeitet", sagt er. "Es gibt natürlich Einzelfälle, wo es noch nicht klar ist, in welcher Richtung es geht. Das hat dann auch mit der Ligazugehörigkeit zu tun, das muss man dann auch sagen in dem Zusammenhang. Größtenteils sind wir mit fast allen Spielern klar. Das ist vielleicht ein Vorteil gegenüber dem Vorjahr, ohne dabei gewesen zu sein", so der 48-Jährige: "Wir haben drei Viertel der Spieler, die wissen, dass es hier in Dresden weitergehen könnte."

Nebenbei beschäftigt er sich natürlich auch mit möglichen Neuzugängen für die kommende Saison - muss da aber noch zweigleisig fahren. "Es ist gut, dass wir das können", schmunzelt Brendel.