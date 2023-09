Dynamo erwartet ein Bruderduell: "Das ist uns beiden schon ein bisschen unangenehm!"

Dresden - Wenn Dynamo Dresden am kommenden Wochenende zum nächsten Punktspiel nach Lübeck fährt, dann muss der Aufstiegskandidat zum Aufsteiger. Darin allein liegt für den VfB schon die Würze.

Wer sich knapp drei Jahre zurückerinnert, weiß noch, wie die SGD in gleicher Konstellation dort empfangen wurde. Nicht mit Beifall. Jetzt bekommt die Partie noch eine ganz besondere Note: Auf jeder Seite steht ein Hauptmann.

Damals waren sie noch absolute Jungspunde: Marius (23, l.) und Niklas Hauptmann (27) bei einem Zweitligaspiel der SG Dynamo im August 2018. © imago/Robert Michael

Beide haben im Nachwuchs einen identischen Weg hingelegt. Über Borea Dresden ging es zu Dynamo, unterschrieben dort ihre ersten Profiverträge. Niklas absolvierte am 23. April 2016 beim 4:0-Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden sein Profidebüt, etablierte sich und ging im Sommer 2018 zum 1. FC Köln.

Marius bestritt am 23. Dezember 2018 beim 3:1 in Duisburg seine erste Profi-Partie für die SGD, wechselte im Sommer 2019 nach Zwickau, drei Jahre später nach Lübeck. Mit dem VfB stieg er nun in die 3. Liga auf.

"Ich freue mich, dass er mit Lübeck so einen guten Start hingelegt hat. Da, wo mein kleiner Bruder spielt, fiebere ich natürlich auch mit", so Niklas. "Er hat sich aber gleich im ersten Spiel verletzt, jetzt ist er wieder auf dem Weg der Besserung und wird gegen uns wieder fit sein", so der Dresdner.